Van files zijn we voorlopig niet af in Brabant, ondanks smart mobility

Alles klopt op juiste moment bij hockey­sters Oran­je-Rood

10:00 Overtuigend plaatsten de hockeyvrouwen van Oranje-Rood zich zondagmiddag voor de play-offs om het landskampioenschap. In een rechtstreeks duel om plaats vier in de hoofdklasse werd Laren in ’t Gooi met liefst 0-4 afgetroefd. Amsterdam is zondag in de halve finale (best-of-three) de tegenstander van de ploeg van Toon Siepman.