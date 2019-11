Van fitte tophockeyer tot hartpatiënt: Marcel Balkestein (38) wordt intensief begeleid door medisch team

Eindhovens automerk DAF centraal in tv-uitzending ‘Andere Tijden’

10:57 EINDHOVEN - DAF, de door de gebroeders Van Doorne in de jaren vijftig in Eindhoven ontwikkelde personenauto, staat woensdag 13 november centraal in de uitzending van het tv-programma Andere Tijden op NPO 2. Aanvang 21.20 uur.