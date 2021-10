Van gevechtknots tot messen uit de keukenla: 67 wapens ingeleverd

Dat klinkt verontrustender dan het in werkelijkheid waarschijnlijk is. Op de foto van de wapens die in Helmond in een speciale kliko zijn gegooid, is onder andere een morgenster te zien. Een middeleeuwse gevechtsknots. Het is het type wapen dat eerder als decoratie aan de muur hangt dan dat voor de veiligheid wordt meegenomen op straat.