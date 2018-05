Van Gogh Museum naar Brabant?

Of het zo ver komt is maar zeer de vraag. De nieuwe coalitie in de Eindhovense gemeenteraad staat in de startblokken. Donderdag wordt het coalitie-akkoord van VVD, GroenLinks, PvdA en CDA gepresenteerd, dinsdag worden de nieuwe zes wethouders beëdigd en woensdag zwaait de Eindhovense gemeenteraad de huidige zeven wethouders uit - waaronder Schreurs.