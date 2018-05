Van Gogh-opera in Evoluon lijkt nog ver weg

EINDHOVEN - De kans dat in het Evoluon in 2020 een jaar lang een groots opgezette opera over Vincent van Gogh wordt opgevoerd, lijkt vooralsnog klein. Nu Mary-Ann Schreurs(D66) niet terugkeert als wethouder in het Eindhovense stadsbestuur is het ambitieuze plan voordat het serieus vorm kan krijgen, een sleutelfiguur kwijt.