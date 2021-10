Van hangend aan trapeze naar popcorn-kraam; Circus Renz International vermaakt weer als vanouds

EINDHOVEN - Even leek het de vraag of ze de coronacrisis zouden overleven. Dit weekend was Circus Renz International weer terug in Eindhoven voor een ouderwetse voorstelling.

Clown Carlo zet meteen de toon voor de ingang van de circustent van Circus Renz International, dat bij de Karpendonkse Plas staat opgebouwd. Hij verwelkomt de vele kinderen die met ouders of grootouders in de rij staan. Eigenlijk was Carlo Lanza al met pensioen na decennialang clown gespeeld hebben.

Topje van zijn neus

Volledig scherm Clown Carlo © DCI Media Tot ze hem eind augustus vroegen om in te vallen, een dag voor de eerste voorstelling van Circus Renz International in ruim anderhalf jaar tijd. Dus maakte hij nog een keer het topje van zijn neus rood en trok zijn clownsschoenen aan voor een comeback. Dat smaakte naar meer, dus is hij er ook weer bij in Eindhoven, waar het rondreizend circus de afgelopen twee weken neerstreek.

Hij is een van de weinige aanwezige artiesten met een afwijkende achternaam en zonder Duitse tongval. Circus Renz International is een echt familiecircus. Directrice Amanda Renz zit achter de kassa om de laatste kaarten te verkopen. ,,Zondag is de laatste show in Eindhoven. Door de grote belangstelling hebben we er twee extra gegeven.”

Van trapeze naar popcorn

Haar kinderen komen later één voor één langs tijdens de circusshow. Allemaal zijn ze opgegroeid onderweg met het circus. Les kregen ze via een speciale school voor circuskinderen, maar wat er echt toe deed, leerden ze hier. Want het circusleven beperkt zich niet tot die paar minuten in de piste. Zo kun je iemand die net nog in de trapeze hing opeens tegenkomen als je popcorn bestelt of meehelpend met een andere act. En ook de opbouw, het trainen en verzorgen van hun ruim 50 dieren en de gigantische trailertrucks besturen, waarvoor de kinderen gewillig poseren. Alles doen ze zelf.

Circus Renz’en

Circus Renz International ontstond precies 25 jaar na een afsplitsing van het beroemde Circus Renz Berlin. Vorig jaar leek door de coronacrisis even de vraag of ze dit jubileum zouden halen. In september deden ze een noodoproep op omdat een tekort aan voer dreigde voor hun dieren. Meteen kwamen Nederlandse boeren langs met tractors vol hooibalen en ander voer naar hun overwinterplaats. De dieren zijn een belangrijk deel van de voorstelling.

Arabieren

Zo laat Franz Renz Jr. hun acht Arabieren kriskras door elkaar rennen, jongleert hij al staand op de rug van een paard en in de pauze maken de kleintjes zelf een ritje op de kamelen. Alleen de olifanten zijn alleen nog op de geschilderde zijkant van hun trailer te zien. Die treden sinds het verbod op wilde dieren in 2016 niet meer op. Tijdens de lockdown waren ze weer even de grootste publiekstrekker en dus inkomstenbron. Afgelopen winter organiseerden ze wekelijks een soort autosafari waarvoor de gezinnen meermaals in kilometerslange files stonden.

Ganzen en runderen

Zo overleefden ze anderhalf jaar zonder voorstellingen. Dat Renz nu weer toekomst heeft, blijkt uit de extra ingeplande voorstellingen. De traditionele circusnummers werken nog altijd, zo bewijzen de vele verrukte kindergezichten. Niet alleen op de tribune is de interesse van de nieuwe generatie in deze oude traditie te zien. Zo stelen de jongste telgen Allesandro en Anthonio Renz de show met hun ganzen-act. Twee nog jongere knapen houden de runderen in toom. Gedwee laat het dier leiden door een jongen ongeveer net zo groot als de horens die hij vastheeft.

Volledig scherm De dieren zijn een belangrijk deel van de voorstelling. © DCI Media