Van hartje winter naar lente in één week tijd, 10.000 bollen ijs liggen klaar

17 februari EINDHOVEN - In verschillende kerken is woensdag Aswoensdag gevierd met een speciale dienst. Vanwege het coronavirus kregen de gelovigen dit jaar echter geen kruisje op hun voorhoofd, maar werd de as van verbrande palmtakken over hun hoofd gestrooid. Goed gedoseerd zodat niemand met knipperende ogen de weg naar de kerkbank moest terugzoeken of de jas meteen de was in moest.