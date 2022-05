Van Houten & co. wacht confrontatie met Philips-aandeelhouders

INGEZONDEN OPINIE Mening | Gemeente Nuenen blijft de Sinti aan het lijntje houden; kampjes al tien jaar nauwelijks verbeterd

NUENEN - Burgemeester Maarten Houben moet zich al tien jaar schamen voor de omstandigheden waaronder de Sinti leven in Nuenen. Dat zei hij zelf bij zijn aantreden in 2012 en sindsdien is er weinig veranderd.

6 mei