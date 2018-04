Van instapklare bungalow tot zelfbouwappartement: de tien goedkoopste huizen in Eindhoven en omgeving

EINDHOVEN - Op zoek naar een eigen paleisje voor 'weinig' geld? Op zaterdag 7 april is het Open Huizen Dag en gaan veel mensen op zoek naar misschien wel hun eerste woning. Na de lijst van duurste woningen in de omgeving, is er nu die van de goedkoopste huizen. Soms staan er op het eerste (of tweede) gezicht echt pareltjes tussen.

10. We beginnen met dit appartement in Helmond aan Nieuwveld 144. Op loopafstand van een natuurgebied, om deze grijze massa even te ontsnappen. Tijdens de Open Huizen Dag is het hier open voor bezichtiging. Wellicht dat de binnenkant meer aanspreekt dan de buitenkant, maar goed om te weten is dat er een zonnig balkon is. De woonoppervlakte is 68 vierkante meter. Vraagprijs: 159.000 euro.

9. In Geldrop aan de Baron van Tuyll van Serooskerkenstraat 4 a, nabij het centrum, staat deze maisonnette uit 1984 te koop. Ook al is het een verkleining van de hele woning, het is er behoorlijk ruim met 73 vierkante meter. Wel een gezamenlijke entree, dus goed contact onderhouden met de buren is verstandig. Vraagprijs: 159.000 euro.

8. Een echt pareltje aan de Kloosterstraat 20 in Stevensbeek. Het achterhuis van deze boerderij uit 1950 staat te koop, mét perceel van 1.500 vierkante meter. Als je deze woning wil, is het handig als je een doe-het-zelver bent. Maar een aan huis gebonden beroep is toegestaan, dus dat komt wel goed voor de klusser. Vraagprijs: 145.000 euro.

7. Aan de Molenstraat 17 a in Beugen staat deze woning uit 1920 met uitzicht op de molen. Begin jaren 1960 is deze boerderij opgesplitst in drie woningen. Een knusse, instapklare woning. De woonoppervlakte is 85 vierkante meter. Vraagprijs: 145.000 euro.

6. Een ruwe diamant, waar de echte klusser wel raad mee weet. In St. Anthonis aan de Breestraat 53 a staat een gedeelte leeg in een winkelpand, waar een woning in gebouwd kan worden. Maar het woonoppervlakte is wel groot met 212 vierkante meter. Vraagprijs: 135.000 euro.

5. Een benedenwoning in Eindhoven aan de Zeelsterstraat 50 K met twee kamers in het stadsdeel Strijp. Met een geheel omheinde bestrate achtertuin. Voordeel van deze woning is dat het een energielabel A heeft. Woonoppervlakte is 48 vierkante meter. Vraagprijs: 135.000 euro.

4. Vlakbij centrum Helmond staat deze tussenwoning te koop aan de Vossenstraat 10. Vooral het plafond in de huiskamer is bijzonder. Mocht het uitzicht op de rode bakstenen straat je niet bevallen, dan kan je hier eeuwig naar omhoog turen. Met drie slaapkamers, een grote garage en een achtertuin. De woning komt uit 1934 en heeft een woonoppervlakte van 86 vierkante meter. Vraagprijs: 135.000 euro.

3. In een groen hof in Middelbeers worden woningen gebouwd, waarvan de starterswoning met bouwnummer 27 de goedkoopste is. Maar een voordeel: het huis kan digitaal al samengesteld worden, geheel naar eigen inzicht. De woonoppervlakte is 60 vierkante meter. Vraagprijs: 132.100.

2. In Helmond aan de Klarinetstraat 43 staat deze tussenwoning mét uitbouw te koop. Gelegen aan het hofje in de Muziekbuurt, vier slaapkamers en een onderhoudsvrije achtertuin. Op loopafstand van natuurgebied De Bundertjes. Met een woonoppervlakte van 116 vierkante meter is dit een waar koopje: 125.000 euro.

1. Deze 'instapklare' bungalow geeft je voor een eenmalig bedrag voor altijd een vakantiegevoel. Zelfs als het geen mooi weer is, want het staat op een recreatiepark aan De Stille Wille 90. Hier mag je permanent wonen, door de duale bestemming van het park. Inclusief bestek en koffiezetter. Met onderhoudsarme bostuin en twee slaapkamers is deze bungalow uit 1978 ideaal voor een of twee huishoudens. Woonoppervlakte is 50 vierkante meter. Vraagprijs: 85.000 euro.