Van joggingbroeken tot badslippers: zó kleden Eindhovenaren zich in lockdown

Nadat hij al enkele weken in een intelligente lockdown zat in zijn huis op Strijp-R bedacht Justin de Vries (41) dat hij wel heel vaak dezelfde ‘onflatteuze’ kleren droeg. De sweater van de Dutch Design Week is ook niet de favoriet van zijn vriendin, maar hij zit wel ‘heel lekker’. En de broek van Intersport, gekocht met 70 procent korting, maakt van De Vries ook al geen stijlicoon. En die groene sloffen? Een Sinterklaaskado. ,,Op een avond dacht ik: hé, dit is cool. Ik moet iets doen met thuisblijfoutfits van mensen in coronatijd. Daarna liep het een beetje uit de hand...”