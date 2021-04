Van jongs af aan sporten voor iedere Eindhovenaar, ook Eindhoven heeft nu een sportakkoord

EINDHOVEN - Iedere Eindhovenaar moet van jongs af aan kunnen sporten bij een vitale sportclub of sportschool. Heel in het kort is dat de strekking van het sportakkoord dat door bijna zestig betrokken partijen is gesloten en de stad 800.000 euro uit Den Haag gaat opleveren.

Bijna een jaar later dan gepland en in navolging van veel (kleine) regiogemeenten heeft ook Eindhoven nu een zogenoemd sportakkoord. Helmond bijvoorbeeld ondertekende eind 2019 al vergelijkbare afspraken.

Iets meer werk

In Eindhoven heeft vooral corona dwarsgezeten. Bij de aftrap begin vorig jaar werd gemikt op een ondertekening tijdens het Olympisch Kwalificatie Toernooi Beachvolleybal dat in juni in Eindhoven gespeeld zou worden.

In het digitale tijdperk dat volgde was het een stuk ingewikkelder om afspraken te maken, merkten de kartrekkers. ,,Het is geen huzarenstukje om een sportakkoord te maken. Maar we mogen trots zijn op de manier waarop en de tijd waarin we dit gedaan hebben’’, zegt Jac Rooijmans van de Eindhovense Sportraad.

,,En als je in Eindhoven de samenwerking wilt aanjagen heb je iets meer werk dan in dorpsgemeenten’’, zegt Arjen Buit van stichting Supportpunt bovendien. ,,We hebben veel tijd nodig gehad om het onderwijs betrokken te krijgen. Scholen hadden door corona wel andere dingen aan het hoofd.’’

Zwemles van de Toekomst

Wethouder Stijn Steenbakkers (Sport) zegt dat Eindhoven het sportakkoord heeft gesloten terwijl voor de vijf grote steden een uitzondering werd gemaakt. De grote steden kregen geld vooral voor zogenoemde Living Labs. Eindhoven heeft daarbij gekozen voor de ontwikkeling van de Zwemles van de Toekomst.

In het Eindhovense sportakkoord staan initiatieven die eerder door de gemeente ook al in gang zijn gezet. Het gaat om de ‘sportpas’ die zwemabonnementhouders dit jaar al ontvangen en vanaf volgend jaar zal worden verspreid onder alle inwoners. Ook de ontwikkeling van een online platform dat Eindhovenaren een passend aanbod geeft om te gaan sporten en bewegen is ook al eerder genoemd.

Beweegpaspoort voor de allerjongsten

Andere initiatieven zijn nieuwer. Zo wil de gemeente sportaanbieders gaan helpen om toegankelijk te zijn voor iedereen. Drempels door bijvoorbeeld leeftijd, geaardheid, beperking, culturele achtergrond of financiële situatie moeten lager worden. De gemeente wil sportclubs verder gaan helpen met de werving van vrijwilligers.

Zwembaden, gymnastiekverenigingen, scholen en kinderdagverblijven gaan de allerjongsten stimuleren om in beweging te komen. Een ‘paspoort’ moet ouders bewust maken over de routen die kinderen moeten afleggen om beweegvaardig te worden. Veel scholieren haken op de middelbare school weer af bij een sportclub. En om het ‘gat’ tussen de basisschooltijd en studietijd te overbruggen krijgen middelbare scholieren clinics en workshops die studenten gaan geven.