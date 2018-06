Van jurk tot drijvende barbecue bij Crafted in het Klokgebouw in Eindhoven

EINDHOVEN - Honderden geslaagde mbo-leerlingen toonden donderdag in het Klokgebouw wat ze in hun mars hebben.

Jarenlang was de modeshow van de eindexamenkandidaten van Summa Fashion het trotse uithangbord van het Summa College. Voor het eerst doen ook andere creatieve mbo-opleidingen mee, onder de naam Crafted. In het Klokgebouw in Eindhoven toonden donderdagavond honderden studenten wat ze in hun mars hebben.

Nog steeds lopen de mannequins ongenaakbaar in creatieve ideeën van de leerlingen van de opleiding Maatwerk en Ontwerpen. Soms is het een extravagante jurk of sciencefictionachtige jas, een andere keer een zeer draagbare broek met crèmekleurig jasje. In een andere hal staan stoelen, bedden en ook de salontafel van Paul van Dongen. Hij volgde een opleiding als werkvoorbereider bij de school voor Wonen en Design. ,,De tafel komt thuis te staan, bij mijn ouders. Ons ma heeft de kleuren gekozen. Ik heb alles zelf gedaan: het ontwerp - zie je die plankjes? Het is of ze zweven -, de voorbereiding en het maken met computergestuurde machines."

Verderop vertelt Austin Bakker van de opleiding voor Industrieel Productie Ontwerpen over zijn idee. ,,Wat als je nu in het zwembad ligt en je hebt zin in een barbecue?" Dus bedacht hij een drijvende variant van staal in de vorm van een roeibootje, met drie kilo licht genoeg om ook nog houts- kool en vlees te kunnen dragen.

Margreet Monhemius is sinds een jaar directeur van een aantal creatieve Summa-opleidingen. ,,Toen ik hoorde over de jaarlijkse modeshow dacht ik: waarom doen we dat niet ook met andere scholen? En nu sta ik versteld van het vakmanschap én de creativiteit bij onze studenten." Ze staat naast Frans van Doremalen, directeur van Brabant C, een van de financiers van Crafted. Een cultuurfonds dat scholen ondersteunt? ,,Jazeker", zegt hij, ,,want hier zien we kunst en cultuur van nationaal niveau."

Door naar de patisserie. Daar biedt Birgit van Vught bonbons en repen aan, gemaakt met Callebauts-chocolade. Wat gaat ze doen nu ze haar diploma heeft? ,,Een kleine bakkerij of een grote cateraar, dat maakt me niet zoveel uit. Als ik maar kwaliteit kan leveren."

