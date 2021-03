Van kapsalon tot osteopaat, iedereen gaat blij het achterstallig onderhoud te lijf: ‘We maken er wel iets van’

Menno Koch wil via Bulgaarse topclub Europees voetbal gaan spelen: ‘Ik blijf trots op mijn PS­V-de­buut’

11:11 Op zijn jongenskamer in Heeze droomde Menno Koch vroeger niet direct van voetballen in Oost-Europa. Hij wilde PSV'er worden, want rood-wit zit in het dna van de lange verdediger. De 26-jarige oud-aanvoerder van Jong PSV en NAC speelt sinds vorige week bij de nummer twee van Bulgarije en denkt nog vaak aan de nummer twee van Nederland.