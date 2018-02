Van Klompegat naar Lampegat, alle carnavalssteden nu in NS reisplanner

Meer dan 100 plaatsen in Nederland zijn verzameld. De Nederlandse Spoorwegen hebben de hele lijst van Wikipedia met alle carnavalssteden in hun reisplanner-app gezet. Volgens NS-woordvoerster Inge Rijgersberg was het een idee van een collega.

Prins

Maar de NS gaat deze dagen verder. Iedereen met het woord prins of prinses in zijn of haar achternaam mag tijdens carnaval gratis reizen. Daarvoor moeten mensen zich wel aanmelden bij NS via ikheetprins@ns.nl. Overigens mogen varianten zoals prinsessen of prinsen ook. Volgens Rijgersberg passen de initiatieven prima bij een van de belangrijkste doelstellingen van NS. ,,Ons doel is toch mensen met elkaar verbinden. En dus zeker ook tijdens carnaval."