Van leuke winkeltjes naar één grote shoarmastraat: ‘Ze hebben de Kruisstraat kapot laten gaan’

Vijftiende sterfdag van ‘mijnheer Frits’ Philips, man van ‘de Kumpanie’ en van Eindhoven

7 december EINDHOVEN – Vijftien jaar alweer. Vandaag vijftien jaar geleden kwam er kort voor middernacht het al dagenlang verwachte en gevreesde bericht: Frits Philips had zijn laatste adem uitgeblazen. Eerder dat jaar werd hij honderd, een mijlpaal die hij per se wilde halen. Elk jaar later zou een meevaller zijn, had hij gezegd en die zaten er dus niet meer in.