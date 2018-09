'Van machinebouwer naar medisch technisch bedrijf'

De nieuwe vestiging van IME in Waalre omvat naast kantoren, werkplaats en productieplaats ook cleanrooms. Die aanwezigheid maakt meteen duidelijk in welke omslag het uit de TU/e voortgekomen bedrijf zich bevindt. Naast het ontwikkelen en produceren van elektrospinmachines waarmee lichaamseigen implantaten kunnen worden gemaakt, richt het bedrijf zich steeds meer op samenwerking met kennisinstellingen en MedTech bedrijven. „De toepassing wordt steeds belangrijker", zegt Judith Heikoop. Sinds maart geeft de chemicus, gepromoveerd in geneeskunde samen met oprichter Ramon Solberg leiding aan IME. „Van machinebouwer schuiven we op richting medisch technologisch bedrijf waarbij we met onze klanten werken aan oplossingen voor de markt."

Volledig scherm Een gekweekte hartklep in een stent (Bart Sanders, vakgroep Carlijn Bouten / Frank Baaijens, Tissue Engineering, BMT TU/e). Foto: Bart van Overbeeke © IME

Implantaten

Rond menselijke cellen bevindt zich een structuur die de extracellulaire matrix wordt genoemd. Die matrix of scaffold (steiger-red.) is het bouwwerk dat je overhoudt in het lichaam als je alle levende cellen weghaalt. De scaffold draagt niet alleen bij aan de stevigheid van weefsels, maar kan ook bijdragen aan het herstel van weefsels en het maken van organen. Met zijn machines is IME in staat met verschillende polymeren die matrixen na te bootsen voor implantaten in het menselijk lichaam.

Revolutie

„Dit is de start van de revolutie. Onze technologie stelt de wetenschap in staat tot het ontwikkelen van medische implantaten die het menselijk lichaam helpen zichzelf te repareren. Over dertig jaar zijn we misschien zelfs in staat een nier te maken", zegt Heikoop. Omdat menselijke cellen zich aan die matrixen hechten, leidt dit tot nieuw lichaamseigen weefsel waardoor de implantaten zoals hartkleppen, bot, huid, zenuwen en pezen door het lichaam worden geaccepteerd. In tegenstelling tot implantaten met een traditionele structuur die door het lichaam als lichaamsvreemd worden gezien en kunnen worden afgestoten of tot littekenweefsel leiden.

Volledig scherm Een van de nieuwe IME medische elektrospinning cleanroom. Foto: Bart van Ovberbeeke. © IME

Cleanrooms