Van Maerlantlyceum in Eindhoven gaat in 2022 bouwen

EINDHOVEN - Het Van Maerlantlyceum in Eindhoven start in het voorjaar van 2022 met de renovatie van het hoofdgebouw en de nieuwbouw ernaast. Dan kan de school tijdelijk gebruik gaan maken van het schoolgebouw aan de Von Flotowlaan. Door veel zaken in de voorbereiding te regelen, blijft de bouwtijd beperkt tot één jaar, waardoor het nieuwe Van Maerlant in 2023 in gebruik genomen kan worden.

Dat heeft de middelbare school voor havo en vwo aan de Van Maerlantlaan in Eindhoven woensdag bekendgemaakt. De werkzaamheden kunnen pas in 2022 beginnen omdat gewacht moet worden op de voormalige SintLucasschool aan de Von Flotowlaan. Daar zit tot het voorjaar van 2022 het Huygens College in. Een uitstel van de nieuwbouw van die school vanwege de vondst van vleermuizen, betekende dat ook het Van Maerlant opnieuw vertraging opliep. Eerder waren tekorten op het budget van de gemeente Eindhoven en de hoge bouwkosten oorzaken voor uitstel. Door de bouwtijd te beperken tot één jaar, haalt de middelbare school wel weer tijd in.

In totaal gaat de verbouwing van het Van Maerlant - dat dit jaar honderd jaar bestaat - en de nieuwbouw samen 21 miljoen euro kosten. Het bestuur van de school - de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs - betaalt daarvan 1 miljoen euro. Bovendien komen ook de kosten voor nieuw meubilair en dergelijke voor rekening van OMO.

Rector Emmeken van der Heijden van het Van Maerlantlyceum in Eindhoven.

Rector Emmeken van der Heijden is 'blij dat de kogel nu echt bijna door de kerk is'. Alleen moet de gemeenteraad nog haar goedkeuring geven. Daarvoor brengt het college van B en W een maatschappelijke kosten-baten-analyse in waarin verantwoording afgelegd wordt. De school houdt bij de nieuwbouw rekening met 1250 leerlingen.

Voor het ontwerp heeft het Van Maerlantlyceum architectenbureau cepezed gekozen. In het plan blijft het hoofdgebouw van het Van Maerlant - een rijksmonument uit 1953 - behouden. ,,Wel passen we het aan aan de eisen van de tijd", zegt Van der Heijden. De klaslokalen worden groter en de akoestiek van de hal, de ventilatie en de klimaatbeheersing worden verbeterd. ,,Bovendien willen we de grote hal beter gaan gebruiken door er meubilair voor te laten ontwerpen voor studieplekken, optredens en dergelijke", aldus Van der Heijden.

Twee oud-scholieren van het Van Maerlantlyceum trouwden in de grote hal van hun oude school (archieffoto).

De nieuwe hoofdingang van de school komt in het tussenstuk (uit 1957) naast het monumentale gebouw. Daar komt een onderdoorgang met doorkijk naar het park. Hier begint ook de grote centrale 'tribunetrap’ van de nieuwbouw die aan de achterkant achter de bestaande parkgevel (van het in 1973 gebouwde deel) wordt gebouwd. Hier liggen in een U-vorm drie lagen klaslokalen en praktijkruimtes met een glazen gevel. ,,De ingang en de theatrale trap wordt het tweede hart van onze school", zegt Van der Heijden erover. De sportzaal van de school wordt verbouwd en uitgebreid tot drie zalen die samen een sporthal kunnen vormen.

Het nieuwe, tweede, hart van het Van Maerlantlyceum in Eindhoven met de nieuwe hoofdingang en een 'tribunetrap' naar de nieuwbouw. Ontwerp: architectenbureau cepezed

Van der Heijden is zeer tevreden over de verbinding die cepezed heeft gemaakt tussen het monumentale oudbouw en de nieuwbouw. ,,Het wordt ook echt een gebouw dat bijdraagt aan de ontdekkingsreis voor alle gebruikers en het thema ‘van en met elkaar leren’", aldus de rector.

,,Na 67 jaar in de huidige accommodatie is het Van Maerlantlyceum toe aan een gebouw dat past bij het onderwijs van nu én de toekomst. Wij gaan meteen aan de slag om dit schetsontwerp samen met de architect en onze bouwraad verder uit te werken.”

Aloysius Mavo ook in gebruik

Van der Heijden maakte woensdag ook bekend dat het Van Maerlantlyceum vanaf januari het voormalig gebouw van het Aloysius Mavo verderop in de straat in gebruik neemt. ,,Daarmee krijgen we de ruimte om corona-proof onderwijs te blijven bieden. Bovendien creëren we tegelijkertijd meer ruimte voor de practica van natuur- en scheikunde en andere praktijkvakken, waaronder drama en muziek en art & technology. Hier kunnen we ook experimenteren met nieuwe opstellingen en manieren van lesgeven voor het onderwijs van de toekomst.”

Een impressie van de nieuwbouw van het Van Maerlantlyceum in Eindhoven met de tribunetrap en de nieuwe lokalen en praktijkruimtes. Ontwerp: architectenbureau cepezed