Van marktstadje tot Brainport; maar ‘wedergeboorte’ Eindhoven verliep allesbehalve vlekkeloos

EINDHOVEN - Het gefoeter op architect Winy Maas omdat hij het idee opwierp de Catharinakerk óp een woontoren te zetten, het gekrakeel omdat de wegen in en rondom de stad altijd maar weer dichtslibben of het ontbreken van een goede verbinding tussen noord en zuid in de stad: het lijkt actueel, maar is van alle tijden, leert de kersverse ‘Historische atlas van Eindhoven’.

Waarmee maar gezegd wil zijn: de geschiedenis herhaalt zich, ook in Eindhoven. Dat maakt deze goed samengestelde uitgave maar weer eens duidelijk.

In 35 hoofdstukken maken de drie auteurs glashelder dat de geschiedenis van de vijfde stad van het land bepaald niet vlekkeloos is verlopen.

Er was altijd gedoe tussen partijen - niet op de laatste plaats tussen de lokale overheid en het bedrijfsleven - en er was altijd gekrakeel rond stedenbouwkundige ontwikkelingen. Waarbij de achtereenvolgende gemeenteraden flink wat steken hebben laten vallen; niet het lef hadden om (noodzakelijke) ferme besluiten te nemen.

Eilandjes in woeste heidegronden

In het begin was het nog allemaal vrij helder. Dat leert deze publicatie, maar werd eerder ook al duidelijk uit de medio 2020 uitgegeven dissertatie van stadsarcheoloog Nico Arts: de stadsplattegrond van Eindhoven wordt bepaald door het onderliggende landschap.

Er komen eilandjes in woeste heidegronden, nederzettingen worden dorpskernen en uiteindelijk ontstaat er de plattegrond die doet denken aan een spin met lange poten.

1961. Feestelijk pagina uit het ED bij bekendmaking dat Eindhoven de vijfde stad van het land was geworden.

Maar leg een kaart van Eindhoven uit 1500 naast die van de 19e eeuw en je ziet amper verschil: opmerkelijk, maar het zegt alles over hoe klein Eindhoven eerst was en bleef tot aan het begin van die 19e eeuw. Tuurlijk, het had een strategische ligging, verbindingen met Luik, Antwerpen en Den Bosch, maar groeien was er niet bij.

Wedergeboorte van de stad

Dat had alles met ontbrekende waterwegen te maken. Pas als het kanaal in 1846 klaar is - met dank aan de werklozen in de stad - begint die ontwikkeling te lopen, weten bedrijven de stad te vinden en krijgt die ‘wedergeboorte’ een symbool in de bouw van de Catharinakerk.

En als Eindhoven (eigenlijk was het Woensel) in 1966 dan ook nog een treinstation krijgt, dan komt de ontwikkeling écht op stoom.

De expansie van industrie en de daarbij horende fabrieken was enorm: alleen al bij Philips groeide het bedrijventerrein tussen 1891 en 1916 bijna 27 maal (!) in oppervlakte. Maar van enige planning of structuur was amper sprake: iedereen deed maar wat.

Ringwegen

Dat zorgde al snel voor grote problemen: het verkeer was een chaos en de volkshuisvesting was er een van likmevestje. Later zijn er wél plannen, onder andere van Gerard Kools. Die directeur van de Dienst Gemeentewerken pleitte voor verbetering van de noord-zuidverbinding, het verplaatsen van de industrie uit het centrum, het uitbreiden van het centrumgebied en ook voor de aanleg van twee ringwegen.

Eindhoven groeide na de Tweede Wereldoorlog volgens het zogeheten bloemmodel. De nerven daarvan zijn de uitvalswegen.

Spraakmakend Cityplan

Maar het blijft vooralsnog bij plannen. In 1967 werd het spraakmakende Cityplan gepresenteerd: ‘De binnenstad als een groot gebouw’, zo was de idee. Eerst was er veel steun en geld, later brokkelde dat af. En verdween ook dat weer in een la.

Nu is er voor min of meer hetzelfde gebied het plan Eindhoven XL opgezet. Het stationsgebied en de Fellenoord bieden daarin ruimte voor flink wat hoogbouw en een heuse boulevard. We gaan het zien. Of niet, want: je weet maar nooit in Eindhoven.

‘Historische atlas van Eindhoven - Van Brabants marktstadje tot centrum van de Brainport-regio’. Jaap Evert Abrahamse, Giel van Hooff en Wilfried Uitterhoeve. Uitgeverij Thoth, Bussum. ISBN: 9789068688290. Ook Engelstalige uitgave.