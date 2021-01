Van ‘rellende politiemensen’ tot jodenvervolging; een kijkje in de belevingswereld van de actievoerders

Mitroglou is het trimmen moe en wil in Grieken­land weer voetballen

17:33 Het Griekse Aris Saloniki wil de 32-jarige Konstantinos Mitroglou inlijven. De voormalig PSV'er nam in juni afscheid in Eindhoven en ging terug naar Olympique Marseille, waar hij tot medio 2021 onder contract staat. In Zuid-Frankrijk was het vooral trimmen in plaats van voetballen: Mitroglou kwam geen minuut in actie voor zijn club.