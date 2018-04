Van Rossems bezoeken 'fascinerend' Eindhoven, maar halen Philips Stadion door het slijk

EINDHOVEN - ,,Eindhoven is mij ontzettend goed bevallen”, het was slechts een greep uit de positieve kritieken van de Van Rossems over Eindhoven. Dinsdagavond zond NPO2 de serie ‘Hier zijn de Van Rossems’ uit en dit keer bezochten zij de lichtstad.

In de serie Hier zijn de Van Rossems delen historicus Maarten van Rossem, zijn broer Vincent (architectuurhistoricus) en zus Sis (kunsthistoricus) hun kennis over de geschiedenis van verschillende steden in Nederland, België en Duitsland.

In Eindhoven werden onder andere Strijp-S, het Philipsdorp, het Van Abbemuseum, de Flying Pins, het DAF-museum en de Catharinakerk onder de aandacht gebracht door de Van Rossems. Het drietal was positief over de stad. Vincent viel vooral het industrieel erfgoed op. ,,Die oude, imposante fabrieksgebouwen hebben mij volledig overtuigd”, zegt hij in de serie.

Maarten zegt dat men door Eindhoven moeiteloos een rondgang zou kunnen creëren waarin men kan zien hoe in Nederland de industrie opkomt, hoe die door vooral lokale creativiteit gedragen en heel sterk gegroeid is en hoe die weer heel sterk veranderd is door allerlei mondiale omstandigheden sinds de jaren ’70. ,,Maar Eindhoven is niet een mooie stad, niemand zal dat willen beweren, maar Eindhoven is wel een fascinerende stad”, sluit Van Rossem af.

Philips Stadion

Toch was er ook kritiek op de stad en vooral het Philips Stadion moest het ontgelden. Toen de Van Rossems bij het Philipsdorp waren, viel het stadion negatief op. ,,Philips deed alles voor zijn arbeiders en dus ook de recreatie. Je weet hoe Nederlandse arbeiders recreëren: door naar voetbal te kijken. Dus Philips is op de rampzalige gedachte gekomen om midden in het Philipsdorp dit gruwelijke gebouw (het Philips Stadion, red.) neer te zetten. Je hebt stadions en je hebt stadions, maar dit is toch wel echt het dieptepunt”, laat Vincent geen spaan heel van het PSV-stadion.

Ook Maarten vindt het Philips Stadion helemaal niets. ,,Het is net alsof je in een soort spookachtige film zit, je door een soort kabouterdorp rijdt en ineens verschijnt die mislukte vliegende schotel voor de horizon. Het is echt een idioot ding.” De Van Rossems opperen er zelfs voor het stadion af te breken. ,,Dat zou heel goed zijn.”