Van slijm tot leeftijd schatten op High Tech Campus in Eindhoven: ‘Dit ding denkt dat ik 34 ben!’

In Syrië voor de klas en straks ook hier

7:00 Geldrop - Vluchtelingen die in eigen land voor de klas stonden, hier de kans bieden om weer als leerkracht aan de slag te gaan. Dat is de insteek van het plan dat Marjolein Lucassen en Ronald Scharroo van de LEV-Groep op het kantoor in Geldrop hebben bedacht. De twee pabo's (lerarenopleiding basisonderwijs) in de regio, Fontys in Eindhoven en De Kempel in Helmond, reageren positief. Er zijn al achttien kandidaten, nog voordat de werving is gestart, zeggen de initiatiefnemers.