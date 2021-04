Van snelcursus tompoucen eten tot designloterij: dit kan je online doen tijdens Koningsdag in Eindhoven

De koning viert zijn 54e verjaardag in Eindhoven. Achter gesloten deuren weliswaar, maar online kunnen we alles meemaken. Van tompoucen eten met Robèrt van Beckhoven tot aan een heuse designloterij. Dit zijn de online activiteiten tijdens Koningsdag 2021.

De koninklijke familie trekt niet door de stad, maar zit in een studio op de High Tech Campus: de Orange Room. Die studio vormt het hart van alle activiteiten en de backstageruimte van deze Koningsdag. Vanuit de vijf blokken en drie digitale kamers wordt er telkens terug geschakeld naar de Orange Room en zie je hoe het koninklijke gezin meegeniet van alles wat Eindhoven te bieden heeft. Naast de Orange Room is het programma onder verdeeld in de blokken ‘Hou je van een feestje?', Ontdek onbekend Eindhoven!’, ‘Dol op design?’, ‘Ben je into tech?’ en drie digitale kamers.

Orange Room

Het programma in de Orange Room loopt van 10.30 uur tot 13.00 uur. Presentatoren Ingelou Stol en Mike Weerts praten het geheel aan elkaar. Als eerst stellen de kennismakers zich voor. Dat zijn Oranjefan Mike Weerts, internationaal influencer Lily Tjon, designliefhebber Gisèle Mambre, techfanaat Tessie Hartjes en feestbeest Bjorn van der Doelen. Daarna komt het koninklijk gezin aan in de Mobility Karavaan van bijzondere auto’s. Van een oude DAF tot de nieuwste zonneauto van startup Lightyear. Vervolgens is er een snelcursus tompoucen eten met patissier Robèrt van Beckhoven, een talkshow voor en door jongeren en gaan ze sim racen met autocoureur Robert Doornbos.

Hou je van een feestje?

Waar normaal de pleinen volstromen met feestgangers is het dit jaar in deze digitale feestkamer te doen. Met zanger Joel Borelli als host knallen artiesten als Fresku, La Fuente, Django Wagner en B-Front je huiskamer in. Niet alleen muzikaal, maar ook visueel. De muziekstream duurt van 11.00 uur 's ochtends tot 21.00 uur 's avonds. Hier vind je de complete line-up.

Fresku in de Effenaar. (archieffoto)

Ontdek onbekend Eindhoven

In dit programmaonderdeel komen de bekende en minder bekende hotspots van Eindhoven aan bod. Lokale helden praten over hun persoonlijke verhalen, er is een Eindhoven foodtour met Mounir Toub van 24Kitchen, een kijkje achter de schermen op Eindhoven Airport, een highlights tour met onontdekte pareltjes en een interactieve stadstour waarin je zelf bepaalt welke route de stadsgids aflegt.

Dol op design

Een Koningsdag in Eindhoven kan natuurlijk niet zonder design. In dit onderdeel bouwen kinderen een eigen Koningshuis in de Ontdekfabriek. Thuis meebouwen kan ook met eigen materiaal vanuit je woonkamer. Er is een mini-tentoonstelling vanuit de Kazerne met tien nieuwe talenten van de Design Academy die hun werk presenteren, de Impromptu Mini Graduation Show. Sterrenchef Dick Middelweerd en een food designer maken samen een hoogstaande doe-het-zelf-maaltijd. En de dag wordt hier afgesloten met de designloterij waarin je kans maakt op echte designerprijzen. Meedoen? Dat kan hier.

Chefkok Dick Middelweerd van de Treeswijkhoeve.

Ben je into tech?

De techwereld is onlosmakelijk verbonden met de stad Eindhoven en dat wordt uitvoering in dit blok besproken. Presentatrice Annemarie Fokkens laat bij ASML zien hoe een chipmachine wordt gebouwd. De koninklijke familie gaat aan de slag met de hovercraft, die je thuis zelf ook kan maken. De TU/e showt innovaties van hun studententeams en hier vindt het grote slotstuk plaats: performer Chagall, choreograaf David Middendorp en Sioux Technologies brengen een unieke show die je gaat raken. Als kers op de techtaart vindt aan het eind van de middag de Tech Lovers Quiz plaats. Meedoen kan tussen 14.30 en 15.30 uur.

Digitale kamers

Vanuit de digitale kamers kan je luisteren en meepraten met allerlei mensen die ‘de kleur en geur van Eindhoven bepalen'. Van cultuur tot muziek, live tours in musea, over de toekomst van de stad, en uiteraard ook een blik op de toekomst van design & tech. Dit is een mix van live en vooraf opgenomen gesprekken.