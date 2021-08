Van snelle zakenlui tot caféklanten: woordkunstenaar Nick wil zijn verhalen aan iedereen laten horen

Hij houdt van taal. ,,Spelen met woorden is een mooie manier om de wereld vorm te geven”, zegt Nick Waelbers. De afgestudeerd acteur is gespecialiseerd in ‘spoken word’. ,,Een kunstvorm waarin het gesproken woord centraal staat. Het zit ergens tussen poëzie en rap in. Spoken word-artiesten zijn de filosofen van nu. Zo zie ik mezelf, en dat is niet arrogant bedoeld. Ik denk veel na over het leven.”

Zijn debuuttrack ‘Verbrand’ is vrijdag verschenen, op zijn 23ste verjaardag. Het is een ritmisch uitgesproken tekst tegen een achtergrond van elektronische muziek. ‘Verbrand’ is de voorloper van het mini-album ‘Man in de mal’. Die plaat komt later dit jaar uit.

Een gevoelige jongen die zich moest gedragen als cliché-man

Een gevoelige jongen die zich moest gedragen als cliché-man

De teksten gaan over een 'gevoelige jongen', die zich moest gedragen als een stoere cliché-man om te kunnen overleven. Uiteindelijk kwam hij sterker uit de strijd. Hij legt uit: ,,Als kind was ik creatief: ik deed aan theater en muziek bij het CKE. Op de basisschool in Tongelre deelde ik flyers uit om promotie te maken voor een voorstelling. Diezelfde dag stond er 'HOMO' bij ons op de voordeur gekalkt. Die actie hakte erin. Ik raakte steeds verder van mezelf verwijderd."

Op de middelbare school stopte hij met toneel en liet zich in de ‘mal van de man’ proppen. ,,Ik deed stoer, ging roken en begon te jong met het drinken van alcohol. Later ben ik bij Sint-Lucas ik aan een managementopleiding begonnen, maar dat bleek niets voor mij te zijn.” Hij koos alsnog voor zijn grote liefde. In Arnhem begon Nick aan een acteursopleiding. De bewijsdrang bleef: ,,Tijdens je studie moest je 900 uren stage lopen, ik deed er al 600 in mijn eerste jaar. Uiteindelijk kreeg ik een burn-out.”

De Eindhovenaar maakte de opleiding af, maar bevrijdde zich uit de ‘mal van de man’. Hij heeft het acteren ‘een beetje losgelaten’. Hij richt zich nu op zijn verhalen en de performances. Nick staat niet keurig achter een lessenaar te vertellen: hij beweegt mee op het ritme van de woorden. Tijdens een open podium-avond in Arnhem trad hij op met zijn stukken. ,,Mensen zeiden: ‘Wat jij doet is spoken word. Daar had ik nog nooit van gehoord. Ik ben gaan checken wat het inhield. Het werd steeds leuker.”

Hij hoeft niet meer de allerbeste en stoerste te zijn

Zijn teksten publiceert hij op Instagram. ,,Dat was mijn plafond, ook omdat vanwege de coronamaatregelen bijna geen performances waren. Maar ik wil een breder publiek trekken” Hij kwam op het idee een plaat te maken en vond in producer De Kraken (Willem van Rij) een geestverwant.

De oud-Tongelrenaar gebruikt een alter ego: ‘Indenaamvan’. ,,Het gaat om het verhaal, niet om mij.” Hij hoeft niet meer de allerbeste en stoerste te zijn. ‘Ik zie mezelf als onaf project’, zegt hij in ‘Verbrand’. De videoclip is trouwens gemaakt door zijn filmbedrijf dat hij met twee vrienden opzette. ,,Het is prima als je een onaf project bent, zolang je dat zelf oké vindt. Ik leg de lat nog steeds hoog, maar de route naar die lat vind ik al leuk. Het is ook prima als ik niet helemaal tot aan die lat reik.”