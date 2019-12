Van sterrenzaak naar slapen in de auto: het leven van Eindhovenaar Frank (51) maakte een grote omwenteling

Een rustige man, die in licht Zeeuws zijn woorden goed afweegt. Frank neemt ons eerst mee naar de periode dat hij op de lts zit. Zo'n 34 jaar geleden. Hij stuit daar op een briefje aan de muur. ,,Zou deze vacature iets voor mij zijn?", vraagt hij aan een leraar, die bevestigend antwoordt. Frank belt naar het restaurant in Kruiningen, waar ze een medewerker voor in de bediening zoeken. Als snel wordt hij aangenomen bij de zaak, die zich tot de beste van het land mag rekenen. Deze eerste baan blijkt een rode loper voor een lange carrière in de meest luxueuze restaurants van het land. Na een paar jaar in Kruiningen verhuist Frank naar Eindhoven. Daar gaat-ie bij de Karpendonkse Hoeve werken.