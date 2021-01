Van zeer netjes tot 25 kilo kattenpoep op zolder, Patrick Dücker uit Eindhoven ruimt huizen leeg

Wielerwe­reld treurt na overlijden van gepassio­neerd liefhebber Leo van Berlo (65)

15 januari Als voor iemand gold dat hij zijn hart aan de wielersport had verpand, dan was het wel voor Leo van Berlo. Iedere coureur die regelmatig in Zuidoost-Brabant koerste, kende de 65 jaar geworden icoon van wielervereniging de Lieshoutse Wielrenners. Van Berlo was hoffelijk, meelevend en ordentelijk.