Vanaf 17 december wekelijks een nachttrein via Eindhoven en Den Bosch naar Amsterdam en Schiphol

VERSLAG De impact van Luuk de Jong op PSV is ook tegen Arsenal gigantisch en gaat veel verder dan een sterk hoofd

Luuk de Jong werd de afgelopen twee maanden node gemist bij PSV. Tegen Arsenal was hij nog niet fit genoeg om een hele wedstrijd te spelen, maar bleek tijdens een hele tweede helft hoe gigantisch zijn impact op de Eindhovense ploeg is. PSV zette met hem een mooie stap naar overwintering in de Europa League.

27 oktober