Vanaf geboorte lid van de Phoxy Club

Bij de broers Stijn en Morris is duidelijk te zien dat de liefde voor PSV ze met de paplepel is ingegoten. Niet alleen zitten ze zelf van top tot teen gekleed in het nieuwe uittenue in de buggy, ook vader Robin en moeder Sanne zijn in vol ornaat gekleed voor de PSV fandag. Ze hebben er net een reis van ruim twee uur uit Hoogeveen erop zitten. Een tocht die hij vroeger regelmatig ondernam met een vriendengroep bestaande uit zo'n 8 Drentenaren. Dan had je ook meteen vrijwel alle PSV-fans uit de hele provincie bijeen, vertelt Robin. "Bijna iedereen in mijn omgeving is voor FC Emmen of Ajax. Bij mij ontstond de liefde al jong toen ik een PSV-knikkerzak kreeg."