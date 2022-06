Vanaf maandag coronatest en coronaprik GGD in kantoorflat Eindhoven

recensie Jonge hoorniste redt Orkest Zuid met voortva­rend spel

En dan krijg je de vraag of je morgen solist wilt zijn bij Orkest Zuid (‘Marlies, we hebben een probleem …’) en daar sta je dan binnen vierentwintig uur in de grote zaal van het Muziekgebouw. Ik weet niet of het slikken was voor hoornist Marlies Callebert, maar ze stónd er.

9:00