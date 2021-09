Vanaf volgende week polsbandjes voor bezoekers horeca in Eindhovense binnenstad

Aantal varkens blijft dalen; nu 5,4 miljoen in Brabant

29 september EINDHOVEN - Het aantal varkens in Nederland blijft dalen. Op 1 april 2021 telde het land 512.000 minder varkens dan het jaar ervoor. Dat is een afname van vier procent en direct toe te schrijven aan de sanerings- en stoppersregelingen die voor varkenshouders in het leven zijn geroepen.