Vandaag gaat de nieuwe donorwet in: ‘Geen vrijbrief voor ziekenhuizen, we gaan in gesprek met familie’

Mooie Vestdijk in Eindhoven kent primeur: de fietsersfi­le

7:00 EINDHOVEN - De Vestdijk in Eindhoven is mooi groen geworden, daar is bijna iedereen het wel over eens. De binnenstad is er flink op vooruit gegaan, maar blijft bereikbaar, terwijl fietsers meer ruimte hebben. Zorgen zijn er ook: over een nieuw fenomeen, de fietsersfile, en over de toegankelijkheid van de binnenstad vanuit het noorden.