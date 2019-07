Vandaag staat het Eindhovense SP-raadslid Murat Memis voor de rechter

‘Tegenwind’ voor bouw van 3 torens District E op Stations­plein Eindhoven

1 juli EINDHOVEN - En ook nu weer was er de vraag: welk soort woningen komen er in District E op het Stationsplein in Eindhoven. En wat gaan die kosten. Maar wie hier wil gaan wonen, zal geduld moeten hebben. De oplevering is nu voorzien half 2024.