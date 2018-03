Vanmiddag onthulling gedenkteken vliegramp MH17 op Vliegbasis Eindhoven

Deken snel klaar met ontspoorde raadsman uit Eindhoven

3:00 DEN BOSCH - Hij is de pater familias van de advocaten in Oost-Brabant. Deken Jan Frederik Schnitzler maakte onlangs in rap tempo korte metten met een advocaat die voor tienduizenden euro's aan contact geld aannam en een app-relatie had met de vrouw van een cliënt. ,,Ik ben ingehuurd om de beroepsgroep in toom te houden."