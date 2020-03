Vanmiddag uitspraak in zaak rasta-overvaller Eindhoven

Viooltjes en verf als alibi in corona-tijd: ‘maak er geen uitje van, kom alleen’

9:32 BEST/NUENEN - De bouwmarkt en het tuincentrum als uitje in corona-tijd. Maar voor hoe lang nog? Steeds meer winkels sluiten of houden nog een slag om de arm. De Bijenkorf in Eindhoven en Ikea in Son zijn voorlopig dicht. Ondertussen draaien supermarkten top-omzetten.