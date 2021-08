Vanuit Valkenburg op en neer voor het perfecte plaatje

Precies een jaar geleden open Motion Imagination Experience op de bovenste verdieping van winkelcentrum Piazza. Onlangs kreeg de lichtkunstshow een zomers tintje.

Glow in museumvorm, zo werd Motion vorige zomer ook wel omschreven. Om lokaal talent ook buiten die 9 dagen per jaar een podium te geven, begon Bram van de Vorst de Motion Imagination Experience in Piazza Center. Maar buiten een permanente plek in de stad voor lichtkunst is Motion het afgelopen jaar vooral uitgegroeid tot ‘selfiehotspot’, volgens medewerker Angela Bacharidis.

TikTok-booths

,,Uit het hele land komen ze nu naar ons toe om foto’s en filmpjes te maken.” Die worden bij thuiskomst gretig gedeeld op hun eigen social media-kanalen. Dat is ook de reden dat Demi Hendriks zondagmiddag vanuit Valkenburg naar Eindhoven is gekomen. ,,Ik ken deze plek van filmpjes van anderen.” Ze tuurt door haar camera en neemt plaats in een van de kleine fotohokjes. Die heeft Bacharidis omgedoopt tot TikTok-booths, verwijzend naar het videokanaal waarop jongeren hun eigen, korte clip maken bij een bekend nummer. Dus zijn de hokjes nu vaak gevuld met dansende of playbackende tieners. Volgens Demi is het door de aparte achtergronden een goede opnameplek. Haar vriend kijkt goedkeurend mee, binnenkort kunnen ook haar 2000 volgers het eindresultaat zien.

Quote We willen het echt interac­tief maken Angela Bacharidis

Zomerse beelden

De lichtinstallaties en grote vloerprojecties van zo’n 25 kunstenaars zijn deels nog dezelfde als toen ze vorige zomer opende. Wel is aan de makers gevraagd om ook zomerse beelden toe te voegen. Zo zie je in de Caleidoscoop zomers fruit weerspiegelen en sta je verderop op een vloer vol strandballen, die reageren op jouw beweging. ,,Dus beginnen veel mensen hier spontaan een balletje over te trappen. We willen het echt interactief maken.” Bij een bewegingssensor geef je als een soort dirigent de Visuals vorm en wie zijn neus tegen een beeldscherm drukt, ziet ineens zichzelf ineens tussen de lichtbundels stralen. De laatste ruimte is Dinner in Motion, dat een reis belooft door verschillende fantasiewerelden zonder dat je van tafel gaat. Zo lijkt het ineens alsof je in het voorste achtbaanwagentje zit of op de zeebodem. Niet veel later volgt een noodlanding inclusief trillende tafel. ,,Dat laatste doen we altijd voor het eten geserveerd wordt”, stelt Bacharidis gerust. ,,Het is vooral een voorproefje van wat allemaal kan.” Het was dit eetconcept dat ze vorig jaar uitbreidde met Motion Experience. Door corona sloten ze ruim 6 maanden, vorige maand gingen de deuren weer open voor Summer Motion. ,,Dit weekend zijn er ruim 700 kaartjes verkocht.”

Volledig scherm Bij Motion op de tweede etage in de Piazza is er een nieuwe zomervoorstelling © Bert Jansen/DCI Media

Mislukte foto’s

Een Tilburgse bezoekster is te spreken over het zomerthema. ,,Al had ik het wel groter verwacht.” Als de fotograaf haar vastlegt voor een lichtinstallatie, vraagt ze waar ze die terug kan kijken. Want Summer Motion mag dan worden aangeprezen als de plek voor het perfecte plaatje. ,,Bijna alle foto’s die mijn man neemt, zijn nog mislukt.”