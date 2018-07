VARA radio bij de 'Fellenoordkerk', wat is het verhaal hierachter?

Het archief van het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven zit vol foto's waarbij het verhaal ontbreekt. Het ED roept hiervoor de hulp van lezers in. Weet u meer over de foto, laat het weten via een formulier op de website fotowerkplaats-rhce.nl . Reageren kan ook per mail: foto@rhc-eindhoven.nl .

Allereerst de foto van deze week. 'VARA Radio Bosdijk 1956' schreef Frans van Mierlo bij de negatieven. De kerk op de achtergrond is de (inmiddels gesloopte) Antonius van Paduakerk, beter bekend als de Fellenoordkerk. Een drukte van belang maar wie weet wat er precies te doen was? Op fotowerkplaats-rhce.nl staan meer foto's uit dezelfde serie.

Volledig scherm Administratie Oost Brabant, waarschijnlijk het administratiekantoor van het katholieke dagblad. © Frans van Mierlo

Foto vorige week

En dan de foto van vorige week. Administratie Oost Brabant. De tekst die fotograaf Frans van Mierlo op de zakjes met negatieven schreef riep bij de lezers van deze rubriek in ieder geval geen herinneringen op. Met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid gaat het hier om het administratiekantoor van het katholieke dagblad dat na de bevrijding van Eindhoven in 1944 werd opgericht. De redactie van die krant was gevestigd aan de Wal en om de hoek aan de Groote Berg 5 zat het administratiekantoor. Zo is op een van de foto’s door een raam het winkelpand op de hoek Kerkstraat met de Wal te zien. Destijds was daar nog de Etos gevestigd.

Volledig scherm © Frans van Mierlo

Maar voor welke gelegenheid was Frans van Mierlo naar het administratiekantoor getogen? Was er iets te vieren of werd er gewoon een dag van de werkzaamheden op het kantoor vastgelegd? De man op de foto moest er in ieder geval hard om lachen. Wellicht een grap over zijn uitgestelde bezoek aan de tandarts? De foto’s zijn gemaakt op 20 januari 1953, de datum van de krant die op een van de foto’s te zien is. We zien dames bellen met geknutselde bakelieten handsfree telefoons. Op een andere foto steekt een medewerker een sigaretje op terwijl zijn collega op de achtergrond ongegeneerd in zijn neus peutert.

