Vaste lasten nekken nu zelfs mensen met middeninkomen; schuldhulpverleners op het ergste voorbereid

Resten uit de ijzertijd op bouwloca­tie Buurtschap te Veld in Eindhoven

EINDHOVEN - Bij opgravingen op de bouwlocatie van de nieuwe woonwijk Te Veld in Eindhoven zijn sporen gevonden van bewoning in de ijzertijd en Romeinse tijd. Bij vooronderzoek op de locatie was al ontdekt dat er mogelijk waardevolle resten in het gebied langs de A50 zouden liggen. Dat is nu dus gebleken. De komende tijd worden opgegraven resten nog nader onderzocht voor een exacte datering.

17 juni