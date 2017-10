VDL-directielid Wim Maathuis met pensioen

Bouwer VB Groep uit Eindhoven doet overname in Utrecht

16:31 EINDHOVEN - Bouwer en projectontwikkelaar VB Groep uit Eindhoven heeft zijn positie versterkt in Utrecht. Het bedrijf heeft per 1 oktober een meerderheidsbelang verkregen in Aannemingsbedrijf P.A. van Miltenburg & Zn.