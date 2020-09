VDL-familie koopt gronden Eindhovense golfbaan Welschap

Film over Hollands fascisme in première: ‘Een hoog Donald Duck-gehalte’

28 september EINDHOVEN - In ‘Allen tegen allen’, op donderdag 1 oktober te zien bij onder meer Natlab in Eindhoven, graaft de Brabantse filmmaker Luuk Bouwman in de onderbelichte geschiedenis van het Hollandse fascisme. Hij komt ook in deze provincie uit, in onder meer Nuland, Tilburg en Oisterwijk. ,,Ome Nol was een bijzondere man.”