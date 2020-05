VDL Foundation doneert 100.000 beschermingsmiddelen voor gezondheidszorg

Update Fietsster met spoed naar ziekenhuis na zwaar ongeluk bij Winkelcen­trum Woensel in Eindhoven

14:04 EINDHOVEN - Een jonge fietsster is donderdagochtend zwaargewond geraakt bij een ongeluk op de Genovevalaan in Eindhoven, dichtbij Winkelcentrum Woensel. Ze is daar geschept door een auto.