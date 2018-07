VDL Groep Eindhoven verwerft met Siemens Hengelo 100ste bedrijf

PSV neemt Hongaarse Ajacied voorlopig onder de hoede

14:16 PSV neemt de 18-jarige Ajacied Olivér Horváth de komende week op in de jeugdopleiding, bij Jong PSV. Hij loopt stage bij het beloftenteam en PSV bekijkt of hij goed genoeg is om in Eindhoven de opleiding te versterken.