VDL kampt nog steeds met aanval; ook Nedcar nog dagenlang plat

Bij de VDL-vestiging in Limburg worden BMW's en Mini's geproduceerd. De hoop is nu dat die productie op zijn vroegst donderdag kan worden hervat. Vrijdagmiddag is de situatie bij VDL echter nog onveranderd. De aanval raakt de bedrijfsvoering sinds donderdag flink.

Doordat de computersystemen uitgeschakeld waren was het voor medewerkers bijvoorbeeld niet mogelijk om e-mails te sturen. En omdat veel processen verregaand zijn geautomatiseerd en gedigitaliseerd, troffen de problemen ook de productie.

Losgeld

Over de aard van de cyberaanval doet VDL nog altijd geen uitspraken. Alles is nog in onderzoek, liet het bedrijf eerder weten. Volgens deskundigen wijst alles erop dat het centrale IT-systeem van het Eindhovense concern is gegijzeld. Dat criminelen als het ware een slot hebben gehangen om de computers van het bedrijf dat alleen opengaat als het bedrijf aan de eisen van criminelen voldoet. Of er losgeld is geëist, wil een woordvoerder van het concern niet zeggen. Experts verwachten dat het gaat om één van de grootste aanvallen op een bedrijf in Nederland tot dusver.

Toeleverancier

Met de aanval wordt het bedrijf ernstig in verlegenheid gebracht. En de regio in problemen. VDL is één van de belangrijkste toeleveranciers van de regionale hightechindustrie. Zo werken de machines van de VDL-dochters voor onder meer ASML en Philips.

Voor VDL werken ruim 15.000 medewerkers in negentien landen. De VDL-bedrijven zijn onderverdeeld in vier divisies: Toeleveringen, Autoassemblage, Bussen en Eindproducten. Het bedrijf was vorig jaar goed voor een omzet van 4,7 miljard euro.