VDL kreeg 85 miljoen euro van Rivian: afkoopsom voor verbreken contract over overname van VDL Nedcar

Vijf nieuwe gezichten voor ‘hyena’s’ van Oran­je-Rood

De vrouwen van Oranje-Rood beginnen over een paar weken aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen in de hoofdklasse met vijf nieuwe namen in de selectie. Daarbij onder meer 95-voudig Duits international Elisa Gräve, die overkomt van Düsseldorfer Hockey Club.