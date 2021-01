VDL krijgt order voor 102 elektrische bussen uit Oslo: grootste opdracht tot nu toe

Voormalig topdanse­res uit Leende: van showbizzwe­reld vol uiterlijke schijn naar puur menselijk contact

10 januari Als professioneel danseres bivakkeerde Suzanne Beyer-van Griensven jarenlang tussen internationale tv-sterren. ,,Een wereld vol uiterlijke schijn”, zegt ze. Haar ervaringen in de showbizzwereld leidden tot grote interesse in de psyche van de mens. Beyer-van Griensven werkt inmiddels al jarenlang als mentale coach en trainer. En nu is er een boek: ‘Leef je leven cento per cento - Voor de volle honderd procent vriendschap met jezelf.’