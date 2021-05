VDL legt werk in Born weer stil om tekort aan chips: drie dagen geen auto's gebouwd

PSV kan tegen sc Heerenveen punten en inzichten richting volgend seizoen oogsten

2 mei In de strijd om een plek in de Champions League-voorrondes heeft PSV zondagmiddag drie punten nodig in de thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen. Tegelijkertijd krijgt trainer Roger Schmidt de kans om een aantal inzichten op te doen voor de slotfase van het seizoen én richting het volgende voetbaljaar.