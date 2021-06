VDL maakt werk van hightech ambities: met Universiteit Twente gezamenlijk onderzoek

Hoe de zoons van Pietje Zweegers Geldrop op de wereld­kaart zetten: een familiebe­drijf in de ‘meneren-tijd’

29 juni GELDROP - ,,Wij bleven gelijk in alles. Zeer zeker in salaris. Het was altijd ‘wij', nooit ‘ik’. En dat hebben we 40 jaar volgehouden", het zijn woorden die ‘meneer Tony’ in de jaren 80 schreef in zijn herinneringen aan het Geldropse familiebedrijf.