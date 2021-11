VDL Nedcar krijgt sneller uitsluitsel over bomenkap voor tweede assemblagehal

Slimme oplossin­gen Fontys moeten mensen van hun laptop halen en aan het bewegen krijgen: ‘Dat is lastig, mensen zijn geen machines’

EINDHOVEN - Het is niet moeilijk een klok te zetten die je waarschuwt dat je al twee uur achter een scherm zit. Maar het moment is altijd verkeerd. Je bent druk bezig, hebt geen zin of geen tijd. ,,Eigenlijk moet die klok afgaan op een moment dat je er ook gevolg aan kan geven. Dat moet in balans zijn”, zegt Steven Vos (45).

