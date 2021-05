VDL Nedcar moet weer productiestop inlassen om chiptekort

Relschop­per Eindhoven barst voor rechter in snikken uit, maar die geeft geen krimp: ‘Dit was rellen zonder weerga’

12:57 DEN BOSCH – Van alles is twee relschoppers door het hoofd geschotenn toen ze eind januari tekeer gingen in Eindhoven. Maar hebben ze stilgestaan bij wat agenten voelden toen ze opeens in een oorlogssituatie stonden, vraagt de politierechter? Bekogeld werden? Door dezelfde burgers waar zij voor opkomen? De ene verdachte is doodstil. De andere barst in snikken uit.