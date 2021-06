VDL Nedcar scoort eerste nieuwe opdrachtgever: Amerikaanse start-up Canoo gaat elektrische SUV bouwen in Born

Poolse en islamiti­sche pleeggezin­nen gezocht: Combinatie Jeugdzorg en Omnia Jeugdzorg slaan handen ineen

16 juni EINDHOVEN - In de regio Zuidoost-Brabant is grote behoefte aan pleeggezinnen met een islamitische en Poolse achtergrond. Om dit voor elkaar te krijgen hebben Combinatie Jeugdzorg en Omnia Jeugdzorg de handen ineen geslagen in een gezamenlijk project. De lat ligt hoog: Voor het project worden tien gezinnen gezocht, maar hoe vind je die in coronatijd?