VDL Nedcar voelt grillen van nieuwkomer: Canoo zoekt zigzaggend zijn weg in autoland

In de komende week moet blijken of VDL Nedcar met Canoo een definitief productiecontract kan sluiten. De plannen van de Amerikaanse start-up in elektrische auto’s met de autofabriek in Born zijn gewijzigd. Canoo wil de productie van de eerste auto’s voor de Amerikaanse markt starten in een eigen fabriek in de Verenigde Staten. En niet zoals de bedoeling was in Born.