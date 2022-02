VDL Nedcar weer plat door chiptekort: teller productieverlies staat dit jaar al op 17 dagen

Eindho­venaar moet veertien maanden de cel in voor verkrach­ting meisje, andere mannen krijgen lagere straffen

EINDHOVEN - Veertien maanden cel plus zes maanden voorwaardelijk voor verkrachting. Dat is de hoogste straf die de rechtbank uitdeelt aan een groep jonge mannen die in april 2019 met twee meisjes - toen 13 en 14 jaar - seks hadden in Eindhoven.

17 februari